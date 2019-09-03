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За 17 суток похода ученые зарегистрировали 73 моржа. Фото Леонида Круглова (РГО)

К обитателям Земли Франца-Иосифа наведались гости

Землю Франца-Иосифа исследует комплексная экспедиция Северного флота при участии центра Русского географического общества. За 17 суток похода ученые зарегистрировали более 700 морских млекопитающих.

С 15 августа экспедиция на борту спасательного буксирного судна «Алтай» следует по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага. Также участники рейса проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.

Так, биологи научной группы РГО провели гидрологические измерения в самой глубокой точке Баренцева моря. Приборы были опущены на глубину 628 м в проливе Кембридж, разделяющем острова Земля Александры и Земля Георга.

На сегодняшний день маршрут экспедиции насчитывает более 2,3 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях. За 17 суток похода ученые зарегистрировали 717 морских млекопитающих, сообщили Fishnews в пресс-службе РГО. В их числе – 73 моржа, гренландские киты и тюлени, горбачи, малые полосатики, нарвалы, белухи, кольчатые нерпы, лахтаки, белые медведи. Также участники рейса встретили 23 вида птиц.

Экспедиция завершится 30 сентября. По итогам путешествия планируется снять фильм, который расскажет в том числе об уникальной природе архипелага и о жизни редких животных.

Fishnews

  • За 17 суток похода ученые зарегистрировали 73 моржа. Фото Леонида Круглова (РГО)
  • Маршрут экспедиции насчитывает уже более 2,3 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях. Фото Леонида Круглова (РГО)
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