04 сентября 2019 года

Аквафермерам обещают масштабную проверку

Росрыболовство планирует провести ревизию эффективности использования аквакультурных участков. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Петр Савчук на ВЭФ во Владивостоке.

В рамках Восточного экономического форума прошла сессия «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые цели», сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук обратил внимание, что существуют механизмы лишения права аренды участков для тех, кто не использует выделенную акваторию по целевому назначению.

«С предприятиями, которые два года не занимаются аквакультурой, расторгаются договоры. Мы планируем провести инвентаризацию всего аквакультурного хозяйства. Есть соответствующее поручение, научные институты разрабатывают методику контроля», - заявил Петр Савчук.

Однако он указал на необходимость применения «взвешенных подходов» при принятии решений. «Так как мы находимся на стартовом этапе, мы внимательно смотрим за теми процессами, которые происходят. Есть много вопросов с точки зрения того, что недостаточно сегодня спата, молоди и так далее», - отметил замглавы Росрыболовства.

Fishnews