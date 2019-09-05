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В церемонии запуска предприятия приняли участие президент Владимир ПУТИН и основатель компании «Гидрострой» Александр ВЕРХОВСКИЙ. Фото пресс-службы главы государства

Крупнейший проект в рыбопереработке на Курилах запустили с ВЭФ

Президент Владимир Путин дал символичный старт работе современного рыбоперерабатывающего завода компании «Гидрострой» на острове Шикотан. Уникальный проект для российских рыбопромышленников реализовали специалисты исландской компании Skaginn 3X.

Церемония официального запуска рыбоперерабатывающего производства прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В ней приняли участие глава государства Владимир Путин и основатель компании «Гидрострой» Александр Верховский.

Новое предприятие площадью 9000 кв. метров стало самым большим на сегодняшний день автоматизированным заводом по переработке пелагических видов рыб в регионе. Новый завод оснащен передовыми технологиями для приемки, сортировки, упаковки и заморозки 900 тонн рыбопродукции в сутки. Как отмечают в самой рыбопромышленной компании, благодаря инновационной технологии заморозки, улучшающей качество готовой продукции, спрос на дальневосточную рыбопродукцию будет стабильно расти как в России, так и за рубежом.

Созданием для «Гидростроя» решения под ключ занимались специалисты исландской компании Skaginn 3Х – лидера в области технологических решений. Проект реализовывался в партнерстве с другими членами консорциума Knarr – компаниями Frost и Rafeyri.

«Мы в Skaginn 3Х очень гордимся возможностью участвовать в модернизации рыбной отрасли России, делясь таким образом своим 15-летним опытом, знаниями и инновациями в секторе переработки пелагических видов рыбы, – рассказал Петур Якоб Петурссон, менеджер по продажам Skaginn 3Х в России и СНГ. – Наше решение повысит уровень автоматизации, обеспечит качество и бережное обращение с продуктом, дающее конкурентные преимущества. Это, несомненно, позволит производителю увеличить добавленную стоимость готовой продукции и спрос на нее».

Как сообщили Fishnews в Skaginn 3X, в прошлом году на церемонии подписания соглашения с исландской компаний Александр Верховский поделился ожиданиями от будущего проекта: завод, по его словам, должен создать новые рабочие места и обеспечить дальнейшее развитие Шикотана. Представитель «Гидростроя» также отметил, что после проведения переговоров с несколькими поставщиками по всему миру, «был сделан очевидный выбор в пользу исландских компаний».

Будучи лидером в области переработки пелагических рыб, Skaginn 3Х за последнее время реализовал несколько крупных проектов в разных странах. Так, компания поставила свою технологию для крупнейшего в мире пелагического завода компании Vardin и полностью автоматизированную систему для завода Pelagos – оба предприятия расположены на Фарерских островах. Также был реализован проект для исландского завода Eskja, который в настоящее время производит 900 тонн продукции из пелагической рыбы в сутки.

Еще один интересный проект с участием Skaginn 3Х планируется завершить до конца 2019 г. Франко-голландская рыболовная компания France Pelagique заключила контракт с Havyard Ship Technology на проектирование и строительство траулера, который будет оснащен самыми современными технологиями для пелагического промысла. Skaginn 3Х установит на новом судне свою запатентованную технологию сортировки, упаковки, заморозки и паллетирования выловленной рыбы.

Контакты регионального представителя Skaginn 3Х в России и СНГ:

Петур Якоб Петурссон

Тел.: +354 843 9100

skaginn3x.com

pjp@skaginn3X.com

На правах рекламы

  • В церемонии запуска предприятия приняли участие президент Владимир ПУТИН и основатель компании «Гидрострой» Александр ВЕРХОВСКИЙ. Фото пресс-службы главы государства
  • Церемония официального запуска завода на Шикотане прошла с участием главы государства на полях ВЭФ во Владивостоке. Фото пресс-службы президента
  • Современный рыбоперерабатывающий завод компании «Гидрострой» открыли на острове Шикотан
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