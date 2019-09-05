05 сентября 2019 года

ОСК жалуется на бремя «северных» льгот

Верфи на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, необходимо освободить от обязательств по льготам для персонала, считает президент ОСК Алексей Рахманов.

Глава АО «Объединенная судостроительная корпорация» сделал это заявление на сессии «Законодательное обеспечение развития Арктики». Она прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Алексей Рахманов назвал странной ситуацию, когда верфи в регионах, приравненных к районам Крайнего Севера, вынуждены предоставлять работникам «северные» льготы.

«Например, один такой завод находится в Комсомольске-на-Амуре. Мы подсчитали, что объем выплат, согласно российскому законодательству, за счет сокращенного рабочего дня, удлиненного отпуска и других льгот и привилегий превышает 900 млн рублей», - рассказал президент ОСК.

Он подчеркнул, что такие верфи вынуждены закладывать льготы в себестоимость продукции, благодаря чему конкурентоспособность предприятия снижается. «Частному заказчику до этого нет дела, поэтому стоит задача выравнивания условий ведения бизнеса», - заявил Алексей Рахманов.

Глава ОСК также обратил внимание на необходимость усиления роли России в международном регулировании мореплавания.

«Даже в рамках Международной морской организации (IMO) все кто угодно, только не Россия, начинают формулировать требования к судам, которые ходят в том числе и по высоким широтам. Мы этого допустить не можем, иначе мы, являясь лидером ледоколостроения, вдруг окажемся в ситуации, когда будем вынуждены следовать норвежским, американским водным правилам», - подчеркнул президент Объединенной судостроительной корпорации.

Fishnews