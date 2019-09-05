05 сентября 2019 года

Чукотка подписала соглашение для развития рыбной отрасли

Соглашение о развитии рыбохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа заключили на ВЭФ правительство региона, Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Документ на площадке Восточного экономического форума подписали губернатор – председатель правительства ЧАО Роман Копин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев и генеральный директор АПИ Леонид Петухов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники соглашения собираются взаимодействовать для выполнения Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа. Ее реализация должна повысить эффективность промышленного рыболовства на Чукотке, рассказал Fishnews первый заместитель губернатора – председателя правительства автономного округа Михаил Соболев.

«Основная задача власти – обеспечить занятость, решить проблемы продовольственной безопасности и наполнять бюджета дополнительными доходами от рыбалки», - обратил внимание представитель региональных властей.

Он обратил внимание на роль рыбного хозяйства для округа. «Не только золото является определяющей отраслью для ЧАО, но и «живое серебро» - ценные породы рыб, которые водятся в северных морях, также могут стать драйвером роста», - заявил Михаил Соболев.

Леонид Петухов отметил, что перспективы по ресурсной базе позволяют делать оптимистичный прогноз для развития рыбного хозяйства Чукотки. Важно правильно выстроить бизнес-модель, чтобы биоресурсы эффективно использовались, обеспечивались новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет округа, подчеркнул гендиректор АПИ.

Fishnews