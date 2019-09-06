06 сентября 2019 года

Производство оборудования хотят развивать с помощью «тресковой индустрии»

Правительство утвердило Стратегию развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 г. В сфере рыбопереработки власти связывают перспективы с развитием «тресковой индустрии».

Стратегия была подготовлена Минпромторгом. Власти рассчитывают, что ее реализация позволит увеличить объемы продажи продукции отечественного машиностроения для «пищевки» в три раза к 2030 г. (в текущих ценах).

Значительная часть спроса сегодня удовлетворяется за счет импорта. Доля российских компаний в 2016 – 2018 г. на внутреннем рынке составила 42%, говорится в стратегии. Отмечено, что зарубежное оборудование, как правило, более технологически сложное, высокопроизводительное.

В стратегии названы сегменты с наибольшей долей иностранного оборудования и с наибольшим износом техники. Рыбопереработка в этот список не попала, сообщает корреспондент Fishnews.

Авторы документа вкратце остановились на перспективах по разным направлениям. Выпуск оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности, по мнению разработчиков стратегии, должна простимулировать «общая тенденция увеличения глубины переработки рыбной продукции».

«В частности, рост будет во многом обеспечен за счет развития тресковой индустрии, в которой предполагается значительно обновить мощности флота и построить высокотехнологичные береговые заводы по производству продукции с высокой степенью переработки. В сегменте рыбоперерабатывающей промышленности имеется значительный дефицит холодильных мощностей. Их обновление позволит отечественным производителям холодильного оборудования увеличить загрузку производственных мощностей и предложение на внутреннем рынке», - говорится в документе.

О развитии «тресковой индустрии» Росрыболовство говорило при подготовке Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. При этом особые надежды регулятор возлагает на реализацию программы инвестиционных квот вылова.

Поддержка предприятий, как отмечено в стратегии, предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности утверждена распоряжением правительства от 30 августа 2019 г. № 1931.

Fishnews