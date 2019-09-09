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Судно «Аллайха» построили для одноименного производственного кооператива-общины. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

Амурская верфь построила для Якутии мотобот

Власти Якутии сообщили об успешной реализации проекта по строительству моторного бота на Благовещенском судостроительном заводе. Судно будет заниматься добычей и перевозкой рыбы.

Судно «Аллайха» построено для производственного кооператива «Кочевая родовая община «Аллайха». «Стоимость рыболовецкого бота – 14 млн рублей. Процент финансового обеспечения расходов приобретения из бюджета Республики Саха (Якутия) составил 80%, или 11,2 млн рублей», – рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что судно модернизировали специально для Арктики: поставили кран, гидравлический манипулятор, новую рулевую машину, расширили каюту. Это рыболовное и одновременно транспортное судно. На «Аллайхе» по Индигирке будут плавать всего два человека: капитан и матрос. Грузоподьемность и вместимость бота – 7 тонн, объем двигателя – 90 л.с. Отмечено, что бот построен всего за четыре месяца.

В министерстве обещали, что поддержка приобретения судов для рыболовецких хозяйств продолжится. Мероприятия будут осуществляться в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 гг.».

Fishnews

  • Судно «Аллайха» построили для одноименного производственного кооператива-общины. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
  • Мотобот встретили в соответствии с национальными обычаями. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
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