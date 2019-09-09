09 сентября 2019 года

Амурская верфь построила для Якутии мотобот

Власти Якутии сообщили об успешной реализации проекта по строительству моторного бота на Благовещенском судостроительном заводе. Судно будет заниматься добычей и перевозкой рыбы.

Судно «Аллайха» построено для производственного кооператива «Кочевая родовая община «Аллайха». «Стоимость рыболовецкого бота – 14 млн рублей. Процент финансового обеспечения расходов приобретения из бюджета Республики Саха (Якутия) составил 80%, или 11,2 млн рублей», – рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что судно модернизировали специально для Арктики: поставили кран, гидравлический манипулятор, новую рулевую машину, расширили каюту. Это рыболовное и одновременно транспортное судно. На «Аллайхе» по Индигирке будут плавать всего два человека: капитан и матрос. Грузоподьемность и вместимость бота – 7 тонн, объем двигателя – 90 л.с. Отмечено, что бот построен всего за четыре месяца.

В министерстве обещали, что поддержка приобретения судов для рыболовецких хозяйств продолжится. Мероприятия будут осуществляться в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 гг.».

Fishnews