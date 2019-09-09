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Погрузка рыбопродукции в рефвагон во Владивостоке

На Урал зачастила размороженная рыба

Уральские ветеринары стали чаще фиксировать нарушения температурного режима при перевозке рыбы по железной дороге. За последние две недели в Челябинске задержано более 300 тонн рыбной продукции с признаками дефростации.

Самую крупную партию дальневосточной рыбы с признаками разморозки сотрудники ветконтроля обнаружили 28 и 29 августа при выгрузке 180 тонн рыбопродукции на челябинском хладокомбинате № 1. В четырех вагонах, прибывших со станций Гайдамак и Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги, температура в толще рыбы составила от минус 12,7 до минус 15 градусов.

Это не соответствует требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ГОСТа 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия» и Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области. По нормам температура в толще перевозимой замороженной рыбы не должна превышать минус 18 градусов.

Спустя три дня на станцию Шершни Южно-Уральской железной дороги поступил еще один вагон, отправленный из Владивостока. При проверке выяснилось, что температура 30 тонн мойвы и 14,7 тонны горбуши всего минус 11,2 градуса.

Немногим холоднее оказалась и партия, которую инспекторы осмотрели 4 сентября. Два вагона с мыса Чуркин доставили в адрес местного предприятия 89,5 тонны горбуши, но температурный режим перевозчик не смог обеспечить – температура в толще продукции составила от минус 12,1 до минус 13,9 градуса.

Во всех случаях поднадзорный груз был помещен в изолированные условия хранения. После лабораторных исследований образцов продукции на показатели безопасности будет принято решение о дальнейшей судьбе рыбы и возможности ее реализации.

Fishnews

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