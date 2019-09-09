09 сентября 2019 года

Добычу кеты в притоках Амура расписали для КМНС

В Хабаровском крае определили сроки начала и запрета традиционного лова осенней кеты в притоках Амура для представителей коренных народов. На реке Манома в Нанайском районе сезон уже открыт.

Время добычи установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. В Нанайском муниципальном районе (на реке Манома) КМНС могут ловить кету с 8 сентября до 8 октября, сообщает корреспондент Fishnews. С 11 сентября по 11 октября будет вестись традиционный промысел кеты в Хабаровском (на реках Кур, Урми, Уссури), Бикинском (на реке Бикин), Вяземском (на реке Уссури) районах и районе имени Лазо (на реке Хор).

В приложении к протоколу заседания указаны границы водных объектов и их частей, где могут ловить рыбу физические лица, а также проходные периоды. Кроме того, на заседании определили места вылова и постановки орудий добычи осенней кеты в притоках Амура для этих районов.

На заседании 21 августа такие места установили в Солнечном муниципальном районе и районе имени Полины Осипенко.

Кроме того, ранее комиссия определила сроки вылова осенней кеты и пропускные периоды для КМНС (а также промышленного и любительского рыболовства) в бассейне Амура и лимане.

Fishnews