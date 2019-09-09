09 сентября 2019 года

Минсельхоз предложил расширить механизм инвестквот

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект постановления о включении в программу инвестквот новых объектов строительства. Это среднетоннажные суда под объемы вылова минтая и сельди в Карагинской подзоне, а также трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне.

На портале regulation.gov.ru размещен проект постановления, предусматривающий расширения действия механизма инвестиционных квот. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список объектов инвестиций предлагается включить два новых типа:

– среднетоннажный траулер-процессор длиной не менее 50 метров под объемы добычи минтая и сельди в Карагинской подзоне,

– среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 метров под объемы вылова трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макрурусов в Западно-Беринговоморской зоне.

«Водные биологические ресурсы объединены в «пакеты» долей квот добычи (вылова) на инвестиционные цели по географическому признаку, а также по орудиям лова тех или иных видов водных биологических ресурсов, что значительно повысит эффективность промысла», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Fishnews