10 сентября 2019 года

ЕС проверит систему контроля безопасности рыбы в России

Представители Еврокомиссии проведут аудит российской системы контроля рыбопродукции, экспортируемой в страны Евросоюза. Визит продлится с 15 по 27 сентября.

В Россию прибудут представители Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Аудиторы посетят Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, а также Калининградскую межобластную ветеринарную лабораторию. Кроме того, планируется, что зарубежные специалисты познакомятся с работой предприятий Мурманской и Калининградской областей, а также примут участие в совещаниях в территориальных управлениях Россельхознадзора. Заключительная встреча по итогам визита пройдет в Россельхознадзоре 27 сентября.

Fishnews