11 сентября 2019 года

Минсельхоз выпустил правила по борьбе с миксобактериозами

Новые ветеринарные правила определили, как хозяйства аквакультуры и власти должны защищать лососевых и осетровых от миксобактериозов. Предусматривается, как действовать при подозрении на заболевания, диагностике и ликвидации очагов поражения.

Ветеринарные правила по борьбе с миксобактериозом лососевых и осетровых рыб утверждены приказом Минсельхоза России от 13 августа 2019 г. № 485, сообщает корреспондент Fishnews.

К миксобактериозам, как отмечено в документе, относятся флексибактериоз, бактериальная жаберная болезнь, бактериальная холодноводная болезнь.

Регулятор определил, как владельцы рыб и власти должны действовать, чтобы предотвращать распространение болезней, как устанавливать и снимать карантин.

В приказе перечислены обязанности владельцев рыбы для борьбы с заболеваниями. Так, по требованию специалистов госветслужбы они должны предоставить своих питомцев для осмотра. Предусматривается и обязанность в течение суток сообщать обо всех случаях заболевания или гибели рыб, «а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание». Необходимо обеспечивать изоляцию особей, которые могли заболеть.

Владельцы рыб должны выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, которые предусмотрены правилами. Также нужно соблюдать условия в связи со статусом региона по миксобактериозам.

Fishnews