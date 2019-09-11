Минсельхоз выпустил правила по борьбе с миксобактериозами
Новые ветеринарные правила определили, как хозяйства аквакультуры и власти должны защищать лососевых и осетровых от миксобактериозов. Предусматривается, как действовать при подозрении на заболевания, диагностике и ликвидации очагов поражения.
Ветеринарные правила по борьбе с миксобактериозом лососевых и осетровых рыб утверждены приказом Минсельхоза России от 13 августа 2019 г. № 485, сообщает корреспондент Fishnews.
К миксобактериозам, как отмечено в документе, относятся флексибактериоз, бактериальная жаберная болезнь, бактериальная холодноводная болезнь.
Регулятор определил, как владельцы рыб и власти должны действовать, чтобы предотвращать распространение болезней, как устанавливать и снимать карантин.
В приказе перечислены обязанности владельцев рыбы для борьбы с заболеваниями. Так, по требованию специалистов госветслужбы они должны предоставить своих питомцев для осмотра. Предусматривается и обязанность в течение суток сообщать обо всех случаях заболевания или гибели рыб, «а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание». Необходимо обеспечивать изоляцию особей, которые могли заболеть.
Владельцы рыб должны выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, которые предусмотрены правилами. Также нужно соблюдать условия в связи со статусом региона по миксобактериозам.
Fishnews