11 сентября 2019 года

Камчатский заповедник поможет охранять электроника

В Кроноцком заповеднике на Камчатке в тестовом режиме заработал пост дистанционного слежения за соблюдением охранного режима. Комплекс установлен на берегу бухты Ольга – в районе летнего нагула серых и горбатых китов, месте обитания каланов и ларги.

Закрепленное на специальной мачте оборудование уже опробовали на судне с туристами, которые наблюдали за китами на законных основаниях. В ходе эксперимента были определены координаты и характеристики плавсредства, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

«Информация с радиотехнического комплекса поступает по каналу связи на кордон, где установлено оборудование для приема сигналов автоматической идентификационной системы. Данные о местонахождении судна и таблица с его параметрами передаются на специальный монитор или планшет. Государственный инспектор с кордона может связаться с капитаном по рации и попросить у него номер разрешения на заход в акваторию», – рассказал специалист по радиосвязи Кроноцкого заповедника Олег Тукало.

Ожидается, что новая система мониторинга позволит усилить контроль за морской обстановкой на особо охраняемой природной территории и в непосредственной близости от ее границ. Ранее сотрудники заповедника фиксировали попытки незаконного промысла на ООПТ. Известны также факты столкновения китов с крупногабаритными плавсредствами, гибели тюленей и морских птиц в рыболовных сетях.

«Нередки случаи, когда через акваторию заповедника проходят морские суда без соответствующего разрешения. Ранее такие факты устанавливались постфактум. Теперь мы сможем оперативно осуществлять задержание и досмотр судов, допустивших нарушение в границах заповедника, в том числе осуществляющих незаконную перевозку грузов и ведение промысла, а также оперативно передавать информацию уполномоченным ведомствам в рамках взаимодействия», – отметил заместитель директора заповедника по охране Владимир Халманов.

При отсутствии разрешения будут выяснять причину захода. Если он не связан со штормом или поломкой судна, сотрудники учреждения составят протокол для дальнейшего возбуждения дела по статье 8.39 КоАП («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»). А если по судовому журналу выяснится, что во время нахождения в акватории заповедника судно вело промысел, будет возбуждено дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Fishnews