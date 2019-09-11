11 сентября 2019 года

Потребителям расскажут о рыбе

Роспотребнадзор организовал всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции. Специалисты расскажут о правилах покупки и продажи этих товаров.

Горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности будет работать с 11 по 25 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства готовы рассказать об условиях хранения и сроках годности, о требованиях, которые предъявляются к качеству и безопасности пищевой продукции. Также потребители могут узнать, куда обращаться, если в магазине им попался просроченный продукт, получить рекомендации по правильному питанию.

Номер единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Операторы центра отвечают в круглосуточном режиме. По отдельным вопросам звонки перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Специалисты управлений консультируют в соответствии с режимом работы – по будням с 8:30 до 17:00.

Fishnews