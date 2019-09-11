11 сентября 2019 года

Наука рекомендует поймать больше иваси

Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) впервые подготовил биообоснование увеличения рекомендованного вылова дальневосточной сардины (иваси). Объем изъятия в Южно-Курильском районе можно нарастить до 140 тыс. тонн, считают ученые.

Обоснование готовится заблаговременно, поэтому изначально использовались данные 2018 г. При условии сохранения темпов роста численности и с учетом предосторожного подхода, объем допустимого изъятия на текущий год определили в 90 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, летом текущего года гидрологические условия способствовали раннему и очень масштабному заходу сардины в прикурильские воды. Уже с третьей декады июня добывающий флот в Южно-Курильском районе показывал уловы в среднем 110 тонн на судно, что значительно выше показателей на отчетные даты прошлого года. Кроме того, на промысел вышло достаточное количество судов, поэтому в начале сентября было освоено уже 70% рекомендованного вылова.

По мнению специалистов, промышленное изъятие в Южно-Курильском районе может быть увеличено на 50 тыс. тонн без ущерба для популяции. Таким образом, всего рекомендуемый вылов сардины в ЮКР на 2019 г. составит 140 тыс. тонн.

Это первое предложение о корректировке рекомендуемого вылова иваси в начавшемся новом цикле ее высокой численности, обратили внимание в ТИНРО. Ученый совет одобрил представленное биообоснование и рекомендовал направить его на рассмотрение во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Fishnews