12 сентября 2019 года

Камчатской таможне сменили руководителя

Начальником Камчатской таможни стала полковник таможенной службы Наталья Полосухина. Она назначена на эту должность с 12 сентября приказом ФТС.

Наталья Александровна Полосухина родилась в 1972 г. в Петропавловске-Камчатском, рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатской таможни. Имеет два высших образования. В 1994 г. с отличием окончила Камчатский государственный педагогический институт. Второе высшее образование получила в 2004 г., окончив с отличием Российскую таможенную академию (Владивостокский филиал).

Службу в таможенных органах Наталья Полосухина начала в 1995 г. с должности инспектора отдела грузов Петропавловск-Камчатской таможни. Работала начальником таможенного поста «Морской порт Петропавловск-Камчатский», заместителем начальника Камчатской таможни по экономической деятельности, первым заместителем начальника Камчатской таможни.

За годы службы в таможенных органах награждена медалями ФТС России «За усердие», «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» III, II, I степеней. Имеет нагрудные знаки «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы», почетные грамоты и благодарности.

Замужем, двое детей.

Fishnews