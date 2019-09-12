12 сентября 2019 года

ООН предупреждает «рыбные» страны о климатической угрозе

Об опасности изменений климата для стран с сырьевой экономикой говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По мнению авторов, наибольшую угрозу потепление представляет для малых островных государств, торгующих в основном рыбопродукцией.

Например, в Кирибати 88% доходов от экспорта приходится на рыбу и морепродукты, на Мальдивах – 79%, в Микронезии – 75%, рассказали Fishnews в службе новостей ООН. В докладе отмечено, что связанные с изменением климата стихийные бедствия и поднимающийся уровень моря могут нанести серьезный ущерб рыбному хозяйству этих стран.

Одним из решений климатических проблем для развивающихся государств ЮНКТАД называет диверсификацию экономики. Она может быть как горизонтальной (когда осваиваются новые отрасли), так и вертикальной (когда стоимость товара повышается за счет, например, улучшения качества).

Также, по мнению экспертов, новые возможности для развивающихся стран дает переход к «зеленой экономике».

Fishnews