12 сентября 2019 года

О разморозке рыбы в пути расскажет наклейка

В Томском государственном университете разработали термометки для контроля качества мороженой рыбы. Наклейки меняют цвет, если в процессе транспортировки продукция подвергается даже незначительной дефростации.

Созданием меток совместно занимались частное предприятие и химики лаборатории органического синтеза ТГУ.

У метки химический принцип работы. Если температура, в которой находится рыба, поднимается выше допустимых –18°С, наклейка необратимо меняет цвет с белого на зеленый, рассказали Fishnews в пресс-службе университета.

В ТГУ обратили внимание, что метки самоактивирующиеся. Наклейка замораживается вместе с продукцией и уже в процессе заморозки самостоятельно приводится в рабочее состояние.

Планируется, что наклейки позволят точно установить, на каком этапе транспортировки были нарушены термоусловия: от точки к точке метки будут проверять. Опытная партия представлена потребителям и будет проходить промышленные испытания в логистических цепочках.

Fishnews