12 сентября 2019 года

«Золотую рыбку» поймали в Якутии

В Республике Саха (Якутии) выловили карася необычного окраса. Ярко-золотой цвет нетипичен для этого подвида, вероятной причиной специалисты называют инбридинг – близкородственные скрещивания.

Якутский карась (Carassius carassius jacuticus) – один из подвидов золотого. Абориген озер Якутии отличается более крупной и светлой чешуей и меньшей высотой тела.

«Как правило, окрас чешуи серебристо-серый или зеленовато-серый, но изредка встречаются экземпляры с золотистым и даже розовато-оранжевым окрасом. Соотношение высоты тела к длине может значительно меняться в зависимости от условий обитания», – рассказали Fishnews в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Специалисты отдела организации и регулирования рыболовства регионального минэкологии отметили, что изменение окраса карася допустимо в природе. Причиной тому могут служить генетические изменения в результате близкородственных скрещиваний в пределах одной популяции – инбридинга. Так как караси обитают в изолированных озерах, инбридинг для них – довольно распространенное явление.

Fishnews