13 сентября 2019 года

Северо-восток Сахалина включается в кетовую путину

Определены сроки добычи кеты на северо-востоке Сахалина и в заливе Доброе Начало на острове Итуруп. Даты открытия и завершения лова установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

У северо-восточного побережья Сахалина – от мыса Елизаветы до мыса Пильтун – кетовая путина продлится с 13 по 30 сентября включительно, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, в заливе Доброе Начало на западном побережье Итурупа кету будут ловить с 21 по 30 сентября включительно.

При этом обе даты окончания добычи в районах могут быть скорректированы в зависимости от фактических подходов лосося.

Fishnews