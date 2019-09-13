13 сентября 2019 года

Рыбоводный участок не «уплывает» после реорганизации

Верховный суд России подтвердил выводы нижестоящего арбитража: на предоставление в пользование рыбоводных участков распространяется принцип универсального правопреемства.

Верховный суд отказал теруправлению Росрыболовства в рассмотрении коллегией по экономическим спорам ВС РФ кассации по спору о праве пользования рыбоводным участком.



Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2015 г. коммерческая организация получила право пользования участком для аквакультуры на Ладожском озере в Ленинградской области. Срок действия договора – до 2021 г. В 2017 г. компания реорганизовалась путем присоединения к другой. Однако Северо-Западное теруправление ФАР отказалось внести в договор пользования изменения, позволяющие продолжать аквакультурную деятельность.

Арбитражи первой и апелляционной инстанций приняли сторону теруправления. При этом суды сослались на положения статьи 9 закона «Об аквакультуре…»: существенными условиями договора являются его стороны и предмет, а изменение существенных условий по такому договору не допускается.

Однако суд кассационной инстанции отменил эти решения, указав, что в законе нет прямого запрета на переход прав по договору пользования участком для аквакультуры в порядке универсального правопреемства. Сославшись на положения статей 58 и 129 Гражданского кодекса РФ, кассационный суд указал, что при реорганизации юридического лица осуществляется универсальное правопреемство. То есть «при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица».

Суд удовлетворил требования пользователя, обязав теруправление внести необходимые изменения в договор пользования участком. Выводы кассационного суда подтвердил ВС РФ.

Fishnews