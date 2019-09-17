17 сентября 2019 года

Камчатка завершит путину к 23 сентября

В Камчатском крае с 23 сентября вступит в силу запрет на промышленный и традиционный вылов лососей и гольцов. Срок установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Согласно протоколу заседания, запрет вводится для Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской подзон, сообщает корреспондент Fishnews. В Карагинской подзоне с 23 сентября нельзя будет ловить лосось общинам и физлицам из числа коренных народов (промышленную добычу там закрыли к 1 сентября).

Запрет на любительский и спортивный лов красной рыбы вступит в крае в силу 14 октября.

По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, на 15 сентября камчатские предприятия освоили почти 372 тыс. лососей.

Fishnews