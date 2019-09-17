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На Аргазинском водохранилище. Фото Алексея Петрова («Википедия»)

Сорок участков на Урале предлагают рыбоводам

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукционы 19 рыбоводных участков в Челябинской области и 21 - в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Все участки в Челябинской области, согласно аукционной документации, предоставляются на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки принимаются до 23 октября, торги предполагается провести в Тюмени 31 октября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, один из РВУ представляет собой часть Аргазинского водохранилища в Аргаяшском районе. Площадь участка 9,6 тыс. га, он предоставляется под индустриальную аквакультуру, первоначальная цена лота – 77,1 млн рублей. Остальные участки – озера в Еткульском, Каслинском, Красноармейском,Октябрьском, Троицком и Увельском районах площадью от 32 до 878 га, предназначенные для пастбищной аквакультуры. Стартовые цены – от 256 тыс. до 7 млн рублей.

Участки в ХМАО - озера и реки в Ханты-Мансийском, Кондинском и Сургутском районах. Площадь этих РВУ - от 2 га до 1,35 тыс. га. Акватории предоставляются под индустриальное и пастбищное рыбоводство на 25 лет на условиях совместного водопользования. Прием заявок заканчивается 20 октября, аукцион пройдет 28 ноября в Тюмени.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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