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Цель проекта «Полеты с дельфинами» - изучение и оценка современного состояния млекопитающих Черного моря

За черноморскими дельфинами присмотрят с воздуха

Главрыбвод примет участие в международном проекте по изучению дельфинов Черного моря. Численность морских млекопитающих попробуют оценить с воздуха – в ходе научно-исследовательских полетов на самолете-амфибии Ла-8.

Российские специалисты присоединились к международной акции, организованной в рамках Соглашения по сохранению китообразных в Черном и Средиземном морях, а также прилегающей области Атлантики (ACCOBAMS) и проекта «Улучшение мониторинга окружающей среды в Черном море» (EMBLAS plus). Цель - изучение и оценка современного состояния млекопитающих Черного моря – дельфинов афалины и белобочки, а также черноморской морской свиньи.

Несмотря на мораторий на промысел дельфинов, введенный в 1980-х гг., их существование сейчас находится под угрозой. При этом ученые до сих пор затрудняются оценить реальную численность животных, поскольку комплексные исследования в Черном море не велись уже более 40 лет.

Российская часть проекта, генеральным партнером которой выступил ФГБУ «Главрыбвод», получила название «Полеты с дельфинами». Учет млекопитающих будут вести с борта самолета-амфибии Ла-8. Старт полетов запланирован на 17 сентября. За научную часть экспедиции отвечает исследовательская команда специалистов из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

По словам начальника отдела рыбоводства Главрыбвода Натальи Пуковой, подобные исследования помогают сформировать полную картину текущего состояния водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна. Это в свою очередь серьезно влияет на эффективность мероприятий по восстановлению численности ценных видов рыб, таких как черноморский лосось или осетр, воспроизводством которых занимаются заводы Главрыбвода.

Численность дельфинов в первую очередь зависит от их кормовой базы – рыбных запасов. Однако нарушения правил рыболовства в бассейне Черного моря привели к сокращению численности промысловых видов рыб, раннему половому созреванию отдельных видов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, за последние 30 лет здесь исчезли три вида рыб, а на грани исчезновения находятся еще одиннадцать.

Восстановление популяций рыб, особенно «краснокнижных», – приоритетная задача, над которой работает Главбрыбвод. От нее в том числе зависит биоразнообразие морского бассейна, а значит, и численность черноморских дельфинов.

Fishnews

  • Цель проекта «Полеты с дельфинами» - изучение и оценка современного состояния млекопитающих Черного моря
  • Дельфин-белобочка. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Афалина. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Учет млекопитающих будут вести с борта самолета-амфибии Ла-8. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • 5 Афалины с детенышем. Фото пресс-службы Главрыбвода
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