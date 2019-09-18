18 сентября 2019 года

Лосось идет на Курилы

На Дальнем Востоке России вылов лососей перевалил за 457,7 тыс. тонн, это на 37% выше уровня 2017 г. По данным науки, «эпицентр» путины сосредоточен на Курильских островах и в юго-восточной части Сахалина.

Динамику промысла обсудили на заседании штаба «красной» путины. Видеоконференцию с дальневосточными теруправлениями Федерального агентства по рыболовству провел заместитель руководителя ведомства Хасан Лихов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в Камчатском крае вылов лососевых составил около 377 тыс. тонн - на 56,4% больше, чем на отчетную дату позапрошлого года. В Магаданской области с начала путины добыто около 10,4 тыс. тонн – почти на 66% выше уровня 2017 г.

«Красные» уловы в Сахалинской области достигли примерно 49 тыс. тонн (-5%). В Хабаровском крае освоено около 25 тыс. тонн (-41%). Рыбаки Приморского края освоили примерно 20,8 тонны лосося - в 19 раз больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Александр Буслов рассказал, что сейчас «эпицентр» путины сосредоточен на Курилах и на юго-востоке Сахалина.

По данным КамчатНИРО, в Карагинской подзоне промысел ведется только в рамках традиционного рыболовства. В Камчатско-Курильской подзоне добыто около 29,2 тыс. тонн нерки, свыше 34,7 тыс. тонн горбуши, примерно 8,14 тыс. тонн кеты.

Научно-исследовательские работы проводятся в бассейнах рек Хайлюля, Камчатка, Авача, Паратунка, озере Азабачье на восточном побережье полуострова. На западном побережье - в бассейнах рек Палана, Воровская, Колпакова, Хайрюзова, Пымта, Кихчик, Утка, Большая, Опала, озере Курильское. Всего проанализировано около 19,42 тыс. производителей.

По словам врио руководителя Северо-Восточного теруправления Юрия Татаринова, в промысловых районах, прилегающих к территории Камчатского края и Чукотского автономного округа, для транспортировки отгружено 230 тыс. тонн продукции из лососей.

На восточном побережье Камчатки с начала путины принято около 116 тыс. тонн рыбы, на западном побережье - примерно 8,54 тыс. тонн. В Западно-Беринговоморской зоне в границах ЧАО - 1,7 тыс. тонн.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников края составляет 96%. На совещании отметили, что налажена логистика, которая позволяет обеспечить приемку и транспортировку уловов в полном объеме. В западные регионы страны из Владивостока отправлено 57 ускоренных поездов. Стоимость доставки до Москвы находится на уровне 14,5 - 15 рублей за килограмм.

Fishnews