18 сентября 2019 года

Тайны редкого тюленя хотят раскрыть на Командорах

В заповеднике «Командорский» стартовал новый этап исследования антура — занесенного в Красную книгу РФ подвида обыкновенного тюленя. В бухте Старая Гавань на острове Беринга спутниковую метку поставили на первое из пяти животных.

«Молодой, сильный самец весом в 80 кг был недоволен оказанным ему вниманием, но с достоинством выдержал процедуру, а затем, невредимый, со следящим устройством на спине, вернулся в море», — рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Такие метки на морских млекопитающих в заповеднике ставят впервые. До конца года планируют закрепить устройства на четырех других антурах, отловленных на острове Топорков, Северо-Западном лежбище и в бухте Буян. В течение года метки расскажут, как их «владельцы» перемещаются и на каких глубинах охотятся.

Еще у пяти зверей возьмут пробы для генетических исследований и для того, чтобы выяснить уровень загрязнения командорской акватории тяжелыми металлами.

Единственную попытку исследовать антуров с помощью спутникового наблюдения предприняли в 1995 г. Тогда российские ученые вместе с американскими коллегами поставили метки на двух животных, отловленных на побережье острова Беринга. Однако данные получить не удалось.

С тех пор технические показатели устройств усовершенствовались: теперь они сразу передают информацию на спутник. Кроме того, датчики сообщают, на какую глубину животные погружаются и сколько проводят времени в море и на суше.

Антур — один из самых малоизученных тюленей в России. «Казалось бы, эти млекопитающие всегда на виду, встречаются на Курилах, Камчатке, половина их популяции обитает у берегов Командорских островов. Тем не менее ученым не хватает сведений об экологии и биологии этого малочисленного подвида, занесенного в Красную книгу. Поэтому мы рассчитываем, что наше исследование принесет интересные результаты для науки», — отметил заместитель директора заповедника по науке Евгений Мамаев.

Считается, что антур привязан к Командорам и всю жизнь проводит вблизи архипелага. Между тем его родственник, обитающий на западном побережье США, осенью и зимой уплывает рыбачить на сотни километров от мест размножения.

Способны ли антуры далеко отходить от родных островов, пока неизвестно. Ученые также не знают, перемещаются ли млекопитающие между лежбищами вдоль побережья. «Основные залежки расположены на острове Топорков и на острове Беринга: в бухтах Буян, Старая Гавань и у мыса Тонкий. Возможно, антуры действительно привязаны к месту рождения и проводят весь жизненный цикл, например, на острове Топорков. Но эту тайну мы раскроем только после нашего исследования», — подчеркнул Евгений Мамаев.

«Командорский» целенаправленно исследует местную популяцию антуров с 2017 г. В этом полевом сезоне морских млекопитающих впервые подсчитали с дрона на необитаемом острове Медный. Спутниковое мечение — следующий этап работ, его результаты станут известны в 2020 г.

Fishnews