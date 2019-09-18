18 сентября 2019 года

Крупную партию артемии изъяли из оборота

В Славгороде (Алтайский край) инспекторы Верхнеобского теруправления Росрыболовства и сотрудники ФСБ изъяли около 12 тонн цист артемии.

Ценный продукт задержали в ходе совместного рейда на маршрутах транспортировки, хранения и реализации незаконно добытых водных биоресурсов в Славгородском, Благовещенском, Кулундинском районах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, по факту изъятия возбуждено дело об административном правонарушении. Также проводится расследование – устанавливается законность вылова цист. В региональном управлении ФСБ готовят материал для уголовного дела.

Fishnews