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В Баренцевом море исследователи завершили комплексную съемку камчатского краба. Фото пресс-службы ВНИРО

Краб Баренцева моря отправился на восток

В Баренцевом море исследователи завершили комплексную съемку камчатского краба. По сравнению с данными с 2017-2018 гг., массовые скопления этого беспозвоночного сместились восточнее.

Работы выполняли сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) на судне «Профессор Бойко». Съемка в этом году состояла из двух этапов: с 20 июля по 9 августа и с 16 августа по 4 сентября. На первом этапе традиционно были проверены прибрежные районы при помощи крабовых ловушек и методами подводного наблюдения. На втором этапе исследования выполняли в исключительной экономической зоне РФ при помощи донного трала.

«Важным итогом съемки стало заключение о том, что в сравнении с 2017-2018 гг. массовые скопления камчатского краба, в том числе самцов промыслового размера, сместились восточнее», - сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В институте отметили, что это может быть связано с особенностями распределения в 2019 г. придонных вод с различным теплосодержанием. Положительные аномалии температуры воды были отмечены именно на востоке обследованной акватории – в районе 45-46 градуса восточной долготы.

Возможное влияние иных факторов, например, касающихся питания краба, оценят после камеральной обработки биологических проб в лабораторных условиях.

На юге восточного прибрежного локального района, воды которого омывают мурманский берег, ученые обнаружили крупное скопление молоди камчатского краба. Это может свидетельствовать о перспективах хорошего пополнения промыслового запаса в ближайшие несколько лет, заметили во ВНИРО.

По данным института, численность краба в российских водах Баренцева моря в целом не претерпела значительных изменений к уровню предыдущего года.

Дальнейшие исследования и углубленная обработка полученных результатов помогут точнее определить динамику смещения скоплений и установить наиболее производительные участки для промысла.

Fishnews

  • В Баренцевом море исследователи завершили комплексную съемку камчатского краба. Фото пресс-службы ВНИРО
  • В Баренцевом море исследователи завершили комплексную съемку камчатского краба. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Работы выполняли на НИС «Профессор Бойко». Фото пресс-службы ВНИРО
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