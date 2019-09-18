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В основном болезнь поражает карпа

С вирусом карпов будут сражаться по правилам

Минсельхоз утвердил правила борьбы с весенней виремией карпов. Документ устанавливает обязательные требования к мероприятиям по ликвидации ВВК, ее профилактике, введению карантина.

Правила утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26 августа 2019 г. № 506, сообщает корреспондент Fishnews.

ВВК – высококонтагиозная геморрагическая болезнь карповых рыб, а также обыкновенных сомов. В числе симптомов – некоординированное плавание, отеки, потемнение тела, побледнение жабр, петехиальные кровоизлияния на коже, глазах, жабрах и у основания плавников.

Отмечено, что для ВВК характерна сезонность. Вспышки возникают весной при температуре воды 10-14°C. Болезнь продолжается 30-45 дней, затем, с потеплением воды до 18-20°C, прекращается. Возбудитель – РНК-содержащий рабдовирус, инкубационный период составляет от 7 до 28 дней.

Основные источники – зараженные рыбы и их трупы. Передается возбудитель через воду, ил, аквакультурный инвентарь. Также вирус могут переносить кровососущие паразиты (пиявки и аргулюс) и рыбоядные птицы.

В правилах предусмотрено, в частности, что аквафермеры обязаны в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания рыб или их поведении, указывающем на возможное заражение.

Fishnews

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