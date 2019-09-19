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К 18 сентября российские пользователи освоили в общей сложности 3,73 млн тонн водных биоресурсов

Российский флот нарастил вылов в «ничьих» водах

К 18 сентября российские пользователи освоили в общей сложности 3,73 млн тонн водных биоресурсов - на 1,8% ниже уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана рыбаки РФ увеличили добычу до 239,2 тыс. тонн (+39%).

В Дальневосточном бассейне выловили 2,68 млн тонн, это на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, промысел минтая принес 1,48 млн тонн (+85,7 тыс. тонн), трески освоено 121,2 тыс. тонн (+28,18 тыс. тонн), сельди – 175,4 тыс. тонн (+28 тыс. тонн). Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 458 тыс. тонн, что на 25% ниже уровня прошлого года и на 37% больше, чем на аналогичную дату 2017 г.

В Северном бассейне рыбаки взяли 391,2 тыс. тонн водных биоресурсов – на 20% меньше по сравнению с результатом за отчетный период прошлого года. Трески поймано 263,3 тыс. тонн (-34 тыс. тонн), пикши – 55,24 тыс. тонн (-16,74 тыс. тонн).

В Западном бассейне общий объем добычи составил 59,4 тыс. тонн, что на 6% выше уровня 2018 г. На промысле шпрота вылов достиг 34,9 тыс. тонн, прибавка - 3,63 тыс. тонн. Балтийской сельди освоили 18,13 тыс. тонн (+40 тонн).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна нарастили добычу на 1,84% к уровню прошлого года – до 50,3 тыс. тонн. Хамсы освоено 17,7 тыс. тонн (-4 тыс. тонн), шпрота - 17,8 тыс. тонн (+4,03 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне выловили 39,3 тыс. тонн ВБР, это на 22% больше, чем на отчетную дату 2018 г. Крупного и мелкого частика поймали 16,9 тыс. тонн, прибавка по сравнению с результатом на отчетную дату прошлого года составила 3,33 тыс. тонн. Пресноводных видов водных биоресурсов освоили 16,3 тыс. тонн, что почти на 3 тыс. тонн выше показателя за аналогичный период 2018 г.

В зонах иностранных государств российские суда наловили 250,4 тыс. тонн (-21%). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана рыбаки РФ нарастили добычу до 239,2 тыс. тонн (+39%).

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