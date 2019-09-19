19 сентября 2019 года

«Рыбную» отдачу с озер Центральной Африки хотят увеличить

Уганда и Демократическая Республика Конго планируют потратить 24 млн долларов на совместный проект по управлению рыболовством и водными ресурсами. Государства собираются бороться с бедностью и сокращением рыбных запасов в пограничных озерах Альберт и Эдуард.

Глобальный экологический фонд, Африканский банк развития и Программа действий для экваториальных озер бассейна Нила (NELSAP) обеспечат финансирование для второй фазы проекта. Предполагается, что проект для озер Эдвард и Альберт, помимо прочего, поможет двум странам обуздать перелов и браконьерство. Также в рамках проекта правительства Уганды и ДРК планируют к концу этого года гармонизировать законодательство в области рыболовства и аквакультуры.

Как пишет портал Seafood Source, минимум 12,4 млн долларов будут потрачены на увеличение рыбных ресурсов обоих водоемов и поддержку 400 тыс. человек, 34% из которых – рыбаки. Часть средств потратят на покупку, как минимум, пяти хорошо оборудованных патрульных лодок, а также оборудования для улучшения мониторинга и контроля промысла и систем сбора данных. Финансы выделят и для исследования нынешнего состояния популяций и отлаживания системы оценки уловов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, Демократическая Республика Конго ежегодно производит 240 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, хотя ее потенциал составляет 707 тыс. тонн. Также страна не имеет законодательных актов для регулирования аквакультуры.

Ожидается, что совместный проект сократит потери уловов, которые сейчас достигают, по различным оценкам, от 20 до 30%. Для этого планируют восстановить 120 км дорог и построить в ряде местностей перерабатывающие предприятия. Кроме того, предполагается создать систему маркетинга для продаж добытой рыбы как в Восточной Африке, так и за ее пределами, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что к концу года Уганда и ДРК сократят нелегальный промысел на 50% и на 25% увеличат уловы с еще недостаточно осваиваемых популяций.

В будущем реализация проекта должна повысить вылов в пересчете на единицу промыслового усилия на 50%. Число жителей, испытывающих нехватку продовольствия, предполагается сократить в ДРК с 75 до 50%, а в Уганде - с 65 до 45%.

Fishnews