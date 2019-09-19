19 сентября 2019 года

Предприниматель отстоял право на промбилет

Требовать от пользователя предоставить договор на рыболовный участок в регионе, где перечень таких акваторий не утвержден, – незаконно. К такому выводу пришли арбитражи в судебном споре об отказе в выдаче разрешения на промысел.

Как сообщает корреспондент Fishnews, министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области закрепило за индивидуальным предпринимателем квоту на промышленный лов раков в 2019-2033 гг. На основании соответствующего договора бизнесмен обратился в Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства за разрешением на промысел. Однако теруправление отказало, заявив, что помимо договора о закреплении доли квоты, ИП должен также предоставить договор пользования рыболовным участком.

При рассмотрении дела арбитражный суд первой инстанции затребовал у регионального минсельхоза правовой акт, утверждающий перечень рыболовных участков. Министерство в ответ указало, что такой документ не принимался и не согласовывался.

Суд решил, что в такой ситуации применению подлежит пункт 2 статьи 19.1 закона «О рыболовстве…». Согласно этому пункту, промышленное рыболовство во внутренних водных объектах в отношении «одуемых» видов осуществляется на основании договоров о закреплении квот, а «неодуемых» - на основании договоров пользования ВБР (за исключением предусмотренных законом случаев).

Таким образом, суд первой инстанции счел отказ в выдаче разрешения на промысел незаконным и обязал теруправление повторно рассмотреть обращение предпринимателя. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Fishnews