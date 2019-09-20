Новости
Азиатский моллюск Corbicula fluminea в бассейне Дона. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Чужеродный моллюск пригрелся у донской электростанции

На Нижнем Дону специалисты продолжают изучение моллюска-вселенца Corbicula fluminea. Локальное поселение этого беспозвоночного обнаружили в устьевой части канала Новочеркасской ГРЭС.

Моллюск, ранее неизвестный для пресных вод европейской части России, был впервые обнаружен в теплом канале Новочеркасской ГРЭС и в реке Дон вблизи устья канала в январе 2017 г. Тогда в пробах на глубине 1,2–2 м ученые нашли три живых экземпляра и несколько пустых створок. Специалисты отметили, что Corbicula fluminea входит в 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы.

Изучения вселенца продолжились в ходе экспедиции Азово-Черноморского филиала ВНИРО на Нижнем Дону в августе-сентябре этого года. Сотрудники АзНИИРХ исследовали донные биоценозы теплого канала Новочеркасской ГРЭС.

«Нынешняя экспедиция показала, что в устьевой части канала сформировалось локальное поселение моллюска Corbicula fluminea с высокой численностью и биомассой. При этом в самом Дону моллюска обнаружено не было. Специалисты делают вывод, что развитию популяции моллюска способствуют теплые воды канала», – рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Сейчас собранные материалы обрабатывают в лабораториях АзНИИРХ.

Fishnews

  • Азиатский моллюск Corbicula fluminea в бассейне Дона. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Чужеродные моллюски Corbicula fluminea в дночерпательной пробе из теплого канала Новочеркасской ГРЭС. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Размерный ряд Corbicula fluminea из теплого канала Новочеркасской ГРЭС. Фото пресс-службы АзНИИРХ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

    Сергей ХАРЬКОВ

    Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Федор КИРСАНОВ

    Инвестквоты доказали свою эффективность

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАТЫНОВ

    У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

    Все материалы

    Крупным планом

    Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

    Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

    За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

    Чему научит история «Островного»?

    Остров Шикотан

    Курильский рывок

    Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

    Система пошла вразнос

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.