20 сентября 2019 года

Чужеродный моллюск пригрелся у донской электростанции

На Нижнем Дону специалисты продолжают изучение моллюска-вселенца Corbicula fluminea. Локальное поселение этого беспозвоночного обнаружили в устьевой части канала Новочеркасской ГРЭС.

Моллюск, ранее неизвестный для пресных вод европейской части России, был впервые обнаружен в теплом канале Новочеркасской ГРЭС и в реке Дон вблизи устья канала в январе 2017 г. Тогда в пробах на глубине 1,2–2 м ученые нашли три живых экземпляра и несколько пустых створок. Специалисты отметили, что Corbicula fluminea входит в 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы.

Изучения вселенца продолжились в ходе экспедиции Азово-Черноморского филиала ВНИРО на Нижнем Дону в августе-сентябре этого года. Сотрудники АзНИИРХ исследовали донные биоценозы теплого канала Новочеркасской ГРЭС.

«Нынешняя экспедиция показала, что в устьевой части канала сформировалось локальное поселение моллюска Corbicula fluminea с высокой численностью и биомассой. При этом в самом Дону моллюска обнаружено не было. Специалисты делают вывод, что развитию популяции моллюска способствуют теплые воды канала», – рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Сейчас собранные материалы обрабатывают в лабораториях АзНИИРХ.

Fishnews