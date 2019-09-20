20 сентября 2019 года

Новая Зеландия запланировала рывок в развитии аквакультуры

Правительство Новой Зеландии планирует в пять раз увеличить общую выручку хозяйств аквакультуры к 2025 г. Столь стремительный рост предполагается обеспечить за счет уже существующих производств – с помощью инноваций, притока инвестиций и сокращения административных барьеров.

Власти страны надеются на увеличение показателя с 600 млн до 3 млрд новозеландских долларов (380 млн и 1,9 млрд долларов США соответственно), пишет портал Stuff.co.nz. Министр рыболовства Стюарт Нэш обещал, что правительство постарается убрать как можно больше барьеров для развития отрасли, в то же время заботясь о ее устойчивости.

В рамках озвученного плана предполагается сосредоточиться на исследованиях в области биобезопасности и марикультуры, а также поддержать развитие новых технологий сокращения отходов с акваферм. Внимание уделят и проблеме изменения климата, которая серьезно беспокоит лососеводов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нынешние планы правительства Новой Зеландии укладываются в рамки уже существующих тенденций. Так, в 2014 г. Министерство добывающей промышленности этой страны анонсировало существенный рост экспорта продукции аквакультуры.

Fishnews