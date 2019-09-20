20 сентября 2019 года

Рыбакам Дагестана рассказали о скоплениях кильки

НИС «Исследователь Каспия» вернулось из летней килечной экспедиции. Специалисты проводили учетную съемку, а также тестировали новое орудие лова – сетной подхват – для его совершенствования.

В Среднем Каспии экспедиция отработала 30 судосуток. В течение рейса выполнялись световая учетная килечная съемка и гидроакустическая съемка шельфа Среднего Каспия. Кроме того, сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) собирали материал по гидрологии, гидробиологии моря, трофологии, физиологии, гистологии, генетике, ихтиопатологии килек. Проводился эксперимент по лову обыкновенной кильки сетным подхватом с диаметром обруча 6 м.

Анализ световой съемки показал, что концентрации килек близки к среднему многолетнему значению за период 2014-2018 гг. Этот показатель превышен на 3,4%.

Исследовательские уловы представлены обыкновенной и анчоусовидной кильками. На долю обыкновенной приходилось 72,7%, на долю анчоусовидной – 27,3%. Уровень пополнения популяций был сравнительно высоким, рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Гидроакустическую съемку килек выполняли двумя комплексами: EK-60 и EY-60. Собран большой статистический материал по характеристикам формирования и распада скоплений килек в зоне действия светового поля на разных этапах лова конусного подхвата.

Работы с сетным подхватом показали ряд деталей, требующих доработок для получения больших промысловых уловов. Например, выяснилось, что скорость выборки конуса нужно увеличить до 1,5-2 м/с. Соответствующие улучшения планируют завершить к следующей экспедиции.

Во второй части рейса (с 1 по 14 сентября) в период выполнения экспериментальных работ с килечным подхватом исследовали район моря вблизи побережья Республики Дагестан с глубинами 30-50 м.

Ученые оценили концентрации обыкновенной кильки, отметили начало накопления ее предзимовальных скоплений от траверза Дербента до траверза Махачкалы. Промысловые концентрации наблюдались в горизонтах 20–30 м. Максимальные плотности зафиксированы над глубинами 39–42 м, их протяженность составила около 40 миль. Наиболее привлекательные для промысла скопления обыкновенной кильки формировались в районе Дербента и Избербаша. Уловы килечного подхвата были представлены обыкновенной килькой средней длиной от 8 до 9 см.

Всю информацию с пояснениями передавали рыбопромышленникам, базирующимся в порту Махачкалы. После 20 сентября предполагается выход добывающих судов в исследованный район для пробного лова кильки разноглубинными тралами.

Fishnews