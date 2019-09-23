23 сентября 2019 года

Озера для рыбоводов выставили на торги в Приморье

Приморское теруправление Росрыболовства объявило об аукционе по распределению рыбоводных участков. На торги выставлены акватории озер в Кавалеровском районе.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru. Прием заявок на участие в торгах открылся 13 сентября и завершится 17 октября. Сам аукцион запланирован на утро 25 октября, он будет проводиться в здании территориального управления во Владивостоке.

На торги выставили два рыбоводных участка – на озерах Зеркальное и Утиное, сообщает корреспондент Fishnews. С победителями будут заключены договоры сроком на 25 лет. Площадь РВУ на озере Утиное – 5,8 га, начальная цена этого лота составляет 46 400 рублей. Шаг аукциона – 2320 рублей.

Участок на Зеркальном занимает 47,57 га, стартовая цена – 380 560 рублей, она будет повышаться на 19 028 рублей.

Fishnews