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Плавбаза «Петр Житников»

На Южных Курилах произошел пожар в море

В акватории Курильских островов загорелась плавбаза «Петр Житников». Большую часть экипажа эвакуировал рыбацкий флот, на помощь идут спасатели.

«Петр Житников» (владелец – компания ХК «Дальморепродукт») загорелся в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп. Информация об этом поступила спасателям ночью 24 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области. По его данным, произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе.

В эвакуации людей с горящего судна приняли участие плавбазы «Всеволод Сибирцев» и «Залив Восток» (ГК «Доброфлот»).

На данный момент эвакуация экипажа окончена. Как рассказал начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, на борту «Петра Житникова», по последним данным, осталось 58 человек, которые занимаются тушением пожара. Причину возгорания еще предстоит установить.

Из порта Корсаков на Сахалине вышло спасательное судно «Атлас». От острова Уруп выдвинулся спасательный буксир «Преданный», из Владивостока – ЛСС «Сибирский», а с острова Шикотан вышел пограничный сторожевой корабль. По словам Владимира Бардыка, «Преданный» должен подойти к горящей плавбазе в восемь-девять часов вечера, «Сибирский» – чуть позже.

Fishnews

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