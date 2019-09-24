24 сентября 2019 года

Осенней кете на Амуре объявили «выходные»

В Хабаровском крае с 24 сентября введен 17-дневный режим пропуска на промысле кеты в бассейне Амура и северной части Амурского лимана. Такое решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Согласно протоколу заседания, период пропуска осенней кеты установлен для промышленного рыболовства в бассейне реки Амур и северной части Амурского лимана в Николаевском, Ульчском, Комсомольском, Амурском, Нанайском районах края.

Как сообщает корреспондент Fishnews, режим проходных дней действует с 00:00 24 сентября в течение всего периода до 24:00 10 октября.

Fishnews