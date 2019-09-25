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Динамику промысла обсудили на заседании штаба лососевой путины. Фото пресс-службы Росрыболовства

Горбуша меняет тренды

К 24 сентября на Дальнем Востоке добыли более 465 тыс. тонн тихоокеанских лососей, это на 39% выше показателя на аналогичную дату позапрошлого года. Прибавки зафиксированы во всех регионах, кроме Хабаровского края.

Динамику промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации «красной» путины. Оно прошло в режиме видеоконференции с дальневосточными теруправлениями Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в Камчатском крае вылов лососевых вырос на 56% к уровню 2017 г. и составил около 378 тыс. тонн. В Магаданской области добыто более 10,4 тыс. тонн, показатель на отчетную дату позапрошлого года превышен на 64%.

В Сахалинской области освоено 45 тыс. тонн – почти на 3% выше уровня 2017 г. В Хабаровском крае наловили 26,8 тыс. тонн (-42%).

В Приморском крае добыто почти 24 тонны – это в 11 раз больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Александр Буслов рассказал, что ход горбуши в Приморье завершен, в активную фазу перешла кета. В северной части края наблюдаются ее подходы от 200 до 300 экземпляров за сутки, на реках южнее, в Хасанском районе, – порядка 100-150 особей за сутки. По прогнозу ученых, интенсивность будет нарастать.

Специалисты КамчатНИРО прохождение лососевой путины считают успешным. Вылов восточнокамчатской и западнокамчатской горбуши составил 227 тыс. тонн и около 60 тыс. тонн соответственно. Подобные объемы добычи этой рыбы на западном побережье края в нечетный год указывают на выход ранее неурожайных поколений на высокопродуктивный уровень.

Врио руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрий Татаринов отметил, что в связи с подходом путины к завершению все уловы перерабатываются на береговых предприятиях. Для транспортировки в промысловых районах, прилегающих к территории Камчатского края и Чукотского АО, отгружено 236,3 тыс. тонн продукции из тихоокеанских лососей. Основные пункты назначения – порты Владивостока и стран Юго-Восточной Азии.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников края составляет 94,7%. В западные регионы России из Владивостока отправлено 59 ускоренных поездов. Стоимость доставки до Москвы находится на уровне 14,5-15 рублей за килограмм.

Fishnews

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