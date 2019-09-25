25 сентября 2019 года

Ученые оценили качество лососевых прогнозов для Камчатки

Отклонение вылова лососей в Камчатском крае от первоначального прогноза укладывается 25%, отметили в КамчатНИРО. Это говорит о хорошем качестве прогнозных материалов, считают в институте.

Вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае оказался на 18% выше прогноза. Если изначально к освоению специалисты рекомендовали 320,5 тыс. тонн, то рыбакам удалось взять 377,6 тыс. тонн.

Такие результаты говорят о высоком уровне численности камчатских стад тихоокеанских лососей, считают в региональном филиале ВНИРО (КамчатНИРО). В первую очередь – горбуши. Ее вылов составил 287,4 тыс. тонн при прогнозе в 236,4 тыс. тонн. На западном побережье рыбаки взяли 60,2 тыс. тонн, на восточном – 227,2 тыс. тонн. Наиболее интенсивно промысел осуществлялся в центральной части Карагинского залива, среднесуточные уловы там превышали 10 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Нерки добыто 44,5 тыс. тонн – на 16% выше рекомендованного объема по краю. Большая часть вылова пришлась на озерновскую нерку (Камчатско-Курильская подзона, бассейн реки Озерная) – 29 тыс. тонн. В Петропавловско-Командорской подзоне, где основной промысел нерки сосредоточен в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка, вылов составил 9,3 тыс. тонн (+5% к прогнозной величине).

Вылов и прогнозные величины по кете и кижучу в целом по Камчатскому краю практически совпадают. Кеты взяли 37,4 тыс. тонн при рекомендованном вылове в 37,06 тыс. тонн, кижуча – 8,1 тыс. тонн при прогнозе в 8,21 тыс. тонн.

По основным объектам лососевого промысла – горбуше, нерке, кете, кижучу – фактический вылов находится в пределах 25% отклонения от первоначально обоснованных величин. Это свидетельствует о хорошем качестве прогнозных материалов, которые основываются на результатах комплексных исследований Камчатского филиала, заявили в институте. Ученые также считают, что такой результат говорит об адекватности математических моделей, которые используются при оценке динамики численности лососевых запасов края.

Fishnews