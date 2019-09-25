25 сентября 2019 года

Рыбаки и судостроители Приморья попали под льготу

Депутаты Приморского края приняли закон, предусматривающий инвестиционный вычет по налогу на прибыль для предприятий в наиболее значимых для региона сферах экономики. В том числе – в рыболовстве, рыбоводстве, а также судостроении и судоремонте.

Региональный закон «О внесении изменений в закон Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» принят краевым парламентом на сессии 25 сентября.

Подпадающие под действие закона предприятия смогут получать инвестиционный вычет по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в краевой бюджет. В число наиболее значимых отраслей вошли «рыболовство и рыбоводство», а также «производство прочих транспортных средств и оборудования» (включая судостроение) и «ремонт и монтаж машин и оборудования» (включая судоремонт), сообщила Fishnews руководитель аппарата комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края Ольга Надеина.

Для получения льготы предприятие должно находиться на территории Приморья, а также инвестировать в развитие своего производства. Размер инвестиционного вычета – 80% расходов, а в случаях, когда инвестиционные проекты включены в реестр приоритетных или реализуются на принципах государственно-частного партнерства, – 90%.

Fishnews