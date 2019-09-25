25 сентября 2019 года

Для защиты карпов от опасных паразитов выпустили инструкцию

Минсельхоз утвердил ветеринарные правила по борьбе с ботриоцефалезом карповых рыб. Эту инвазионную болезнь вызывают два вида ленточных гельминтов.

Ветеринарные правила по борьбе с ботриоцефалезом карповых рыб утверждены приказом Минсельхоза от 2 сентября 2019 г. № 519. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ устанавливает обязательные требования к мероприятиям по ликвидации ботриоцефалеза, его профилактике, введению карантина.

Отмечено, что ботриоцефалез – инвазионная болезнь карповых, характеризующаяся поражением кишечника, анемичностью жабр, вялостью при движении, вздутием брюшка, заострением спинки и запавшими глазами. Возбудители – ленточные гельминты Bothriocephalus opsariichthydis и Bothriocephalus acheilognathi. У рыб могут быть обнаружены оба этих паразита.

Болеют рыбы всех возрастов. При этом особи старше двух лет являются носителями, болезнь у них протекает бессимптомно. Источники возбудителя – больные рыбы, рыбы-паразитоносители, инвазированные циклопы.

Fishnews