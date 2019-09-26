26 сентября 2019 года

На Аляску пришло много нерки

В этом году в Бристольском заливе вновь большие уловы нерки. В результате рыбаки Аляски превысили прогноз - 41,6 млн экземпляров – на 33%. А вот другие виды лососей штат пока не радуют.

С мая нынешнего года, по данным Департамента рыболовства и охоты Аляски, в регионе добыто 55,3 млн нерок. При этом на Бристольский залив приходятся 43 млн особей (предполагалось, что там добудут 26,1 млн рыб), пишет Undercurrent News.

По прогнозу McDowell Group, сделанному для Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI), в нынешнем году в штате в общей сложности освоят чуть более 200 млн лососей. Сезон должен стать восьмым крупнейшим в истории, сообщает корреспондент Fishnews.

Уловы горбуши не так высоки, как ожидалось. По всему штату добыто около 125 млн особей, хотя прогноз был в 137,8 млн рыб. Больше всего горбуши поймали в проливе Принца Вильгельма – 38% от общего вылова, еще 26% освоили на Кадьяке.

Вылов других видов лосося оказался значительно меньше прогнозируемого. Кеты добыли около 17 млн особей. Кижуч еще не закончил ход, поэтому специалисты не готовы назвать точные цифры, но пока улов на 22% ниже пятилетней медианы.

Fishnews