30 сентября 2019 года

Саудовская Аравия хочет расширить рыбные поставки в Россию

Представители Саудовской Аравии и Россельхознадзор обсудили поставки в Россию замороженных креветок, рыбы и рыбной продукции. От арабского государства уже получена информация о системе обеспечения безопасности продукции аквакультуры.

Россельхознадзор провел в Москве переговоры с Министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии. Со стороны арабского государства во встрече участвовали представители Госуправления по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами, с российской – Минсельхоза. К переговорам были привлечены и представители бизнеса с обеих сторон, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

На встрече, в частности, обсуждались поставки замороженных креветок, рыбы и рыбной продукции из Саудовской Аравии в Россию. Россельхознадзор сообщил, что получил от компетентного ведомства заполненный вопросник о системе обеспечения безопасности продукции аквакультуры. Также передан запрос на разрешение 3 компаниям начать поставки в РФ. Российская федеральная служба обещает в ближайшее время детально рассмотреть эти материалы и затем сформировать свою позицию.

Саудовская сторона также показала презентацию о развитии аквакультуры в стране, масштабах и технологиях выращивания королевских тигровых и индийских белых креветок и рыбы. Зарубежные гости представили информацию о структуре, функциях и полномочиях департамента рыбного хозяйства, осуществляющего контроль этой сферы.

Коллеги из Саудовской Аравии также сообщили о завершении согласования ветеринарных сертификатов на ряд товаров для экспорта из России, в том числе рыбы и рыбной продукции. В ближайшее время эти сертификаты поступят в Россельхознадзор по дипломатическим каналам.

Fishnews