30 сентября 2019 года

ЕС убрал из списков экспортеров два судна

Евросоюз частично скорректировал список российских предприятий и судов, имеющих право поставлять рыбопродукцию в страны объединения. Из перечня экспортеров исключено рыболовное судно «Карла Фей» и рефрижератор «Балтик Форвард».

25 сентября Еврокомиссия опубликовала частичные изменения в действующий список российских предприятий / судов — поставщиков продукции рыболовства в страны ЕС. Сейчас он насчитывает более 600 экспортеров.

Из перечня исключены два российских судна, перешедших под флаг других государств, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Это рыболовное судно «Карла Фей» и рефрижератор «Балтик Форвард».

По информации НЦБРП, полностью обновленный список экспортеров продукции рыболовства в страны ЕС с учетом ранее поданных изменений будет опубликован на официальном сайте Еврокомиссии в середине октября.

Fishnews