30 сентября 2019 года

Капитан взял на борт буксира осетровых «зайцев»

В Красноярском крае расследуют уголовное дело о незаконном приобретении и хранении сибирских осетров. По версии правоохранителей, капитан-механик буксира купил «краснокнижную» рыбу у браконьера, а затем разделал ее и заморозил на судне.

Подозреваемый - житель Красноярска. При проверке буксира в морском порту города Дудинка работники транспортной прокуратуры обнаружили более 200 частей рыбы осетровых пород.

Прибывшие полицейские установили, что капитан-механик на пути из Красноярска в Дудинку приобрел у браконьера не менее 54 особей сибирского осетра. Затем мужчина разделал их и заморозил в установленной на судне камере, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка «краснокнижных» водных биоресурсов). С подозреваемого взяли обязательство о явке.

Fishnews