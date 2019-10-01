01 октября 2019 года

В Якутии рыбоводам предложили 36 озерных участков

Ленское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 36 рыбоводных участков в Якутии. Возможные объекты выращивания на всех РВУ – муксун, пелядь, чир, сибирская ряпушка, карась и щука.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 2 га до 428 га расположены на озерах в Намском, Вилюйском, Кобяйском, Усть-Янском, Томпонском, Хангаласском, Усть-Алданском районах, а также в Якутске и Ленске. Стартовая цена участков – от 16 тыс. рублей до 3,4 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Объекты будут переданы рыбоводам на условиях обособленного или совместного водопользования на 25 лет.

Заявки принимаются до 31 октября. Аукцион предполагается провести 20 ноября в Якутске.

Fishnews