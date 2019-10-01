01 октября 2019 года

Браконьерского омуля сбывали через Всемирную паутину

В Улан-Удэ задержана женщина, пытавшаяся сбыть запрещенного к вылову омуля через популярную интернет-площадку. Полицейский изъял у нее 11 экземпляров ценной рыбы. Ущерб составил 80 тыс. рублей.

Женщина призналась, что заведомо знала о запрете на промысел омуля, однако приобрела рыбу на одном из рынков города, чтобы перепродать дороже. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Fishnews