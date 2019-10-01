01 октября 2019 года

Требования к морским стоянкам хотят унифицировать

МЧС России намерено утвердить единый порядок пользования стоянками маломерных судов. Тем самым ведомство рассчитывает снизить риски происшествий, гибели и травмирования людей при эксплуатации таких плавсредств.

О разработке приказа «Об утверждении Порядка пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в РФ» министерство заявило на портале regulation.gov.ru. Самого документа в открытом доступе пока нет, сообщает корреспондент Fishnews.

В сопроводительных материалах указано, что сейчас требования к стоянкам определяют нормативно-правовые акты регионального уровня, по субъектам Федерации они существенно отличаются.

В МЧС отметили, что перечень требований «носит не системный характер, их объем может значительно варьироваться, отсутствует четкий понятийный аппарат».

Сообщается также, что за последние 15 лет количество маломерных судов, зарегистрированных в ГИМС, выросло на 44,5% и превысило 1,5 млн единиц, а число судов, не подлежащих регистрации, «оценивается аналогичными цифрами».

«Растущее количество маломерных судов требует создания оборудованной инфраструктуры маломерного флота и четких обязательных требований для таких объектов в целях исключения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования людей при эксплуатации маломерных судов, – отметили разработчики приказа. – МЧС России полагает целесообразным установление единого порядка пользования базами-стоянками, что позволит снизить вероятность возникновения соответствующих рисков».

Предполагается, что приказ вступит в силу в декабре 2019 г.

Fishnews