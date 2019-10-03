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Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО

Олег Кожемяко пригласил судоремонт в Россию

В своем выступлении на Международном конгрессе рыбаков губернатор Приморского края Олег Кожемяко сосредоточился на судоремонте и судостроении в России, программе повышения доступности рыбопродукции и аукционах по торговле морепродуктами.

Сейчас правительство РФ прорабатывает решения о переносе судостроения на российский берег и льготных условиях для таких работ, заявил на пленарном заседании XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке губернатор Олег Кожемяко.

По его мнению, зарубежные партнеры могли бы участвовать в развитии судоремонтной отрасли на Дальнем Востоке России со своими технологиями путем организации совместных предприятий и привлечения своих специалистов.

«Это большая работа, которую предстоит сделать. Тем не менее вектор поворачивается в эту сторону, поэтому надо уже сегодня предусматривать и судоремонтным заводам, и предприятиям, имеющим рыбопромысловый флот, как организовать судоремонт на российском берегу. Такие решения будут приняты, поэтому лучше это сделать загодя», - предупредил глава региона.

Он отметил, что приняты решения по строительству судов в России – это инвестиционные квоты, новый вид квот добычи крабов.

Еще одним важным вопросом Олег Кожемяко назвал перенос аукционов по торговле морепродуктами и рыбной продукцией на российский берег. Такой опыт уже есть – на Сахалине, в Приморье, на Камчатке, заявил губернатор. По его мнению, такая организация торговли позволит видеть прозрачность цены, обеспечит приток иностранных партнеров. Ведомствам, которые отвечают за развитие отрасли, нужно усилить эту работу, считает Олег Кожемяко.

Он также призвал Нацрыбресурс, агентство по рыболовству и другие структуры активнее подключаться к вопросу строительства современных холодильных мощностей, сообщает корреспондент Fishnews.

Губернатор рассказал о программе «Приморская рыба»: по мнению Олега Кожемяко, она принесла результаты. Глава региона рассказал о планах выйти на правительство с предложением о распространении инициативы на Дальний Восток.

Глава региона попросил бизнес не забывать о социальной ответственности, развитии прибрежных сел и поселков и пообещал таким компаниям поддержку.

На конгрессе рыбаков будут обсуждаться важнейшие вопросы развития отрасли, взаимодействие с зарубежными партнерами, отметил Олег Кожемяко.

XIV Международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группа компаний «Доброфлот», компании Mitsubishi marine engine и Marique. Мероприятие поддерживают посольство Исландии, государственно-частное партнерство Promote Island.

Участвуют представители России, Китая, Норвегии, Латвии, Исландии, Кореи, Никарагуа, США, Польши, Вьетнама, Германии, Франции, Японии.

Fishnews

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